'Het bloed gutste uit zijn nek', stationsmedewerker hielp slachtoffer van steekpartij station Breda

"Hulp! Pleisters!" riep een jongeman donderdagavond door de hal van de fietsenstalling bij station Breda. Even later zakte hij in elkaar. Een medewerker van de fietsenstalling schoot te hulp. "Het was behoorlijk bloederig allemaal."

In eerste instantie dacht de medewerker dat de man, een 23-jarige Bredanaar, in de war was. "Ik zag verder niets opvallends, dus heb ik hem naar de eerste hulp gestuurd."

Wond dichtdrukken

Maar toen de jongeman zich omdraaide, zag de medewerker de wond. "Toen hij wegliep zag ik het bloed echt uit z’n nek gutsen. Ik ben meteen naar de EHBO-koffer gerend." Kort daarna zakte de man op de hoek van de fietsenstalling in elkaar.

Een vrouw schoot meteen te hulp. "Zij had het meteen over een slagaderlijke bloeding en hield de wond dicht door er met haar handen tegenaan te drukken. Ze had er duidelijk verstand van." De fietsenstallingmedewerker bond de wond af met een drukverband. "We deden het samen. Ik had ook nog een hele hoop watten gevonden die ik erop drukte."

Heel nette jongen

Volgens de medewerker zei het slachtoffer niet veel. "Alleen dat hij tintelende handen had. Het was behoorlijk bloederig allemaal." Volgens de man was het slachtoffer een heel nette jongen. "Een keurige vent. Niet iemand die je zou verwachten bij een steekpartij."

Een dag later is de medewerker gewoon weer aan het werk. "Natuurlijk ben ik wel geschrokken en was ik me ervan bewust dat hij dood kon gaan. Maar je werkt bij een station. Een openbare ruimte, waar zulke dingen helaas kunnen gebeuren."