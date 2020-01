Bossche bol heeft stiekem een Haags tintje

Stadsarchivaris en Den Bosch-kenner Rob van Laar verdiept zich al jaren in de geschiedenis van Bosch’ gebak, waaronder de Bossche bol. ''Sinds de negentiende eeuw zijn er al verschillende varianten van de chocoladebol te vinden in Den Bosch’’, vertelt Rob.

''Toen banketbakker Henri van der Zijde in het begin van de twintigste eeuw vanuit Den Haag naar Den Bosch kwam, ging hij met de chocoladebol aan de haal. Hij vestigde zich aan de Vischstraat en verzon een eigen variant. Eerst was de bol namelijk gevuld met room. Van der Zijde vulde de bol voor het eerst met slagroom. Die versie van de chocoladebol vorm de basis voor de bol die we tot op de dag van vandaag nog steeds kennen.’’

Naam

Tot de jaren twintig stond het gebakje nog gewoon bekend als chocoladebol. Rob kwam erachter waar de titel 'Bossche bol' vandaan kwam. ''Die naam ontstond door burgemeester Van Lanschot. Hij maakte via de radio reclame voor Den Bosch en doopte hiervoor de chocoladebol om tot de Bossche bol. Maar een echte Bosschenaar zegt nog steeds gewoon ‘sjeklade bol’.’’

Rob komt zelf uit een banketbakkersgezin en is opgegroeid tussen de Bossche koeken en bollen. Hoewel er veel geruchten rondgaan over de oorsprong van de Bossche bol, richt Rob zich alleen op de feiten. En de feiten van de fabels onderscheiden, is lastig. ‘’Ik kan niemand spreken die er honderd jaar geleden bij was. Ik werk voornamelijk met oude advertenties en krantenberichten.’’

Natuurlijk heeft Omroep Brabant ook Nederlands grootste Bossche Bollen leverancier Jan de Groot en meester boulanger Robert van Beckhoven gevraagd naar de oorsprong van de Bossche bol. Zij wilde hier liever niets over zeggen. Wie weet ligt het nieuws over de bollen bij sommigen toch een beetje gevoelig.