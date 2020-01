Kijk hier straks 24 uur live naar de recordpoging van Maarten van der Weijden

Het doel van de actie is ook dit keer om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Het is de derde keer dat de zwemmer uit Waspik het probeert. Bij een eerdere poging in 2017 zwom hij niet genoeg baantjes binnen de tijd. Een jaar later haalde hij de afstand wel, maar hij voldeed niet aan de strenge regels van het Guinness Book of Records.

Zwaar

In totaal moet hij 4076 baantjes van 25 meter afleggen in het Oosterhoutse binnenbad de Warande. Deze recordpoging is heel anders dan de veelbesproken Elfstedenzwemtocht in Friesland van afgelopen zomer. Door de tijdsdruk mag hij maar 21 seconden over één baan doen. Dit maakt deze uitdaging pijnlijker, vertelde Maarten eerder.

LEES OOK: Maarten van der Weijden klaar voor 102 kilometer zwemmen in 24 uur: 'Pijnlijker dan Elfstedentocht'

De verwachting is dat een hoop toeschouwers naar het Oosterhoutse binnenbad zullen komen om de topzwemmer aan te moedigen.



De livestream is vanaf 19.00 uur te volgen op deze pagina. Bekijk hieronder alvast het interview dat we eerder met Maarten hadden.