Grote ondergrondse hennepkwekerij onder garagebedrijf in Tilburg [VIDEO]

Tijdens de actie van de politie was er een andere man aanwezig, maar hij is evenmin aangehouden. Hij wordt wel als een verdachte gezien.Het leeghalen van de ruimte wordt bemoeilijkt, omdat er nog stroom opstaat.

Veel stroom afgenomen

De ontdekking van de kwekerij was tegen drie uur. De politie had een tip gekregen via Meld Misdaad Anoniem. Uit onderzoek bleek vervolgens dat er de afgelopen tijd opvallend veel stroom was afgenomen. Vervolgens zijn agenten onder de hefbrug van de werkplaats van het garagebedrijf gaan kijken. Hier werd de kwekerij gevonden. Het pand is gevestigd op industrieterrein Kraaiven. De politie denkt dat er onlangs is geoogst. Er werden resten van planten gevonden.