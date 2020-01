Grote ondergrondse hennepkwekerij onder garagebedrijf in Tilburg, meer dan duizend planten

In Tilburg is tegen drie uur donderdagmiddag een grote ondergrondse professionele hennepkwekerij ontdekt. Dit meldt de politie. De illegale activiteiten werden geconstateerd onder de vloer van een garagebedrijf aan de Jules de Beerstraat. Volgens een woordvoerder van de politie kan het nog uren duren voordat de planten en apparatuur zijn opgehaald.

De eerste schatting gaat uit van ruim duizend planten staan. De politie onderzoekt de zaak. Het pand is gevestigd op industrieterrein Kraaiven. De politie is na informatie die ze had gekregen onder de brug van de werkplaats van een garagebedrijf gaan kijken. Daar werd de kwekerij gevonden.