Niet Ibiza of Kreta, maar de Brabantse Wal is populair op de vakantiebeurs in Antwerpen

De stand van de VVV is nauwelijks te missen op de beurs. Veel vooral seniore bezoekers laten zich uitgebreid informeren over De Brabantse Wal.

Goede leven

"Ze zijn nieuwsgierig naar de fiets- en kampeermogelijkheden. Belgen zijn natuurlijk net zoals wij Bourgondiërs die houden van lekker eten en drinken. Ze willen daarom ook graag weten of er goede restaurantjes zijn", vertelt Stefan Kipping, eigenaar van camping Uit & Thuis in Heimolen en voor de gelegenheid vrijwilliger in de stand.

Onze zuiderburen moeten massaal vakantie gaan vieren in Brabant.

Aan belangstelling geen gebrek voor medewerkers en vrijwilligers van de VVV. Een stel uit Brasschaat wil weten of een overnachting met de camper tot de mogelijkheden behoort. En een mevrouw uit Herentals vraagt of het er niet té toeristisch is. "Het loopt heel erg goed moet ik zeggen, we hebben al veel mensen langs gehad", aldus Alicia van Geel van de VVV.

Brabantse wat?

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Biesbosch of de grote Brabantse steden is De Brabantse Wal nog niet zo heel bekend bij onze zuiderburen. Alicia: "Als we vragen of de mensen Bergen op Zoom kennen dan zeggen ze vaak 'ja' en zijn ze vaak verrast over wat er nog meer te zien en te doen is."

Maar onbekend maakt niet onbemind, zo blijkt uit de reacties. "We gaan er zeker en vast eens een kijkje nemen als tussendoortje. Een goede buur is namelijk beter dan een verre vriend", zegt een meneer uit Heist-op-den-Berg lachend.

'De' of zoals de Vlamingen zeggen 'het' Vakantiesalon in Antwerpen duurt nog tot en met zondag.