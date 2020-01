Gemeenteraad Mill en Sint Hubert kan mening van volk niet negeren: 53 procent stemt over toekomst

De opkomst voor de inwonersraadpleging, donderdag in de gemeente Mill en Sint Hubert, is iets meer dan vijftig procent geworden. Dit betekent dat de gemeenteraad de uitkomst overneemt wanneer over een week een definitief besluit wordt genomen over mogelijke aansluiting bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

De gemeenteraad van Mill en Sint Hubert besloot in december om de inwoners van de gemeente te betrekken bij een besluit over de bestuurlijke toekomst. Aanleiding voor deze stap was de beslissing, in oktober, van de naburige gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis om per 1 januari 2022 verder te gaan onder de nieuwe naam Land van Cuijk. De uitslag van de ledenraadpleging wordt uiterlijk tien uur donderdagavond verwacht.

Twee mogelijkheden

De bijna negenduizend stemgerechtigde inwoners van Mill en Sint Hubert stonden voor een heldere keuze. Op het stembiljet stonden twee mogelijkheden: behoud van de zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert óf samenvoeging met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis. Die toekomstige gemeente Land van Cuijk wil nog deze maand weten wat het standpunt is van de gemeente Mill en Sint Hubert. De beslissing valt op 30 januari. Dan hakt de gemeenteraad de knoop door over al dan niet aansluiten bij het nieuwe Land van Cuijk.

De partijen hebben op voorhand wel al gesteld dat ze de uitslag van de raadpleging respecteren, mits de opkomst voor de raadpleging hoger zou zijn dan veertig procent. Uiteindelijk kwam die uit op ruim vijftig procent.

Verkiezingen

Behalve Mill en Sint Hubert zou ook Grave vooralsnog alleen doorgaan. Een poging om ook in deze gemeente de inwoners mee te laten doen aan een opiniepeiling stuitte op tegenwerking van de twee coalitiepartijen.

In Mill vond dus wel een raadpleging plaats. Indien Mill en Sint Hubert zich aansluit bij die fusiegemeente zijn er, vanwege de gemeentelijke herindeling, nieuwe verkiezingen nodig. Die zullen dan waarschijnlijk eind volgend jaar worden gehouden. Dat is maar iets vroeger dan de ‘gewone’ gemeenteraadsverkiezingen die gepland staan in maart 2022.

