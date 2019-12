Moet Mill en Sint Hubert zelfstandig blijven? De inwoners mogen het zeggen

De gemeente Mill en Sint Hubert gaat de inwoners vragen of ze moet samengaan met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis of dat Mill en Sint Hubert zelfstandig moet blijven. De raad stemde donderdag in met deze inwonersraadpleging, die gaat plaatsvinden op 23 januari.

De gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis gaan vanaf 1 januari 2022 samen verder onder de naam gemeente Land van Cuijk. Ruim zestig procent van de stemmers koos half oktober die naam voor de fusiegemeente.

Grave

Ook in Grave speelt de vraag of de gemeente zelfstandig blijft of zich aansluit bij de gemeente Land van Cuijk. Daar sneuvelde begin november een petitie voor een opiniepeiling over dit onderwerp.