Land van Cuijk nieuwe naam van fusiegemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis

Inwoners van de drie huidige gemeenten mochten de afgelopen tijd meedenken over een nieuwe naam voor de fusiegemeenten. In totaal kwamen bijna vierhonderd verschillende namen voorbij. Na een selectieronde bleven nog drie opties over: Maasheggen, Maasbroek of Land van Cuijk.

Duidelijke winnaar

In totaal brachten twintigduizend mensen een stem uit. Daarbij werd het Land van Cuijk de grote winnaar:



* Land van Cuijk (63 procent)

* Maasheggen (29 procent)

* Maasbroek (10 procent)



Gemeente met 65.000 inwoners

Land van Cuijk was vooraf al de grote favoriet. De naam werd maar liefst 427 keer ingezonden. Ludieke namen als gemeente Knakworst en Land van Knak overleefden de eerste ronde van de selectiecommissie niet.

