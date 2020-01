NAC knikkert PSV uit toernooi om KNVB Beker, rampjaar voor Eindhovense ploeg kent geen grenzen

PSV verloor niet alleen de Brabantse bekerderby, de Eindhovense formatie eindigde het duel bovendien met tien man. Na een uur kreeg Timo Baumgartl een rode kaart van de resolute scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Rampjaar voor PSV

De Duitser hield de doorgebroken Boussaid vast en hij moest het veld verlaten. Dat kon er dus nog wel bij voor de Eindhovense formatie, die met een uiterst teleurstellend seizoen bezig is. Europees werd ze al snel uitgeschakeld en in de competitie is zelfs een derde plaats geen zekerheid. Het winnen van de KNVB Beker had dit dramatische jaar nog kunnen redden.

NAC had lak aan de reputatie van de sterker geachte tegenstander. Nadat Boussaid de score had geopend, liet de thuisclub enkele kansen liggen om de wedstrijd snel te beslissen. Uiteindelijk lukte het Ivan Ilic, via het been van Nick Viergever, om PSV-keeper Lars Unnerstall voor de tweede keer te kloppen.

PSV stelde er veel te weinig tegenover. Ook het inbrengen van Sam Lammers, die lang geblesseerd is geweest, mocht niet baten. Voor de vierde keer op rij werd de ploeg uit de Lichtstad uitgeschakeld door NAC, dat voor het eerst sinds 2011 de kwartfinale van het nationale bekertoernooi heeft bereikt.