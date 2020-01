Ondertussen bij Maarten van der Weijden in het zwembad: 'Na 300 meter hield ik 'm niet meer bij'

Het is nu al een enorme prestatie van Maarten van der Weijden: 24 uur onafgebroken zwemmen voor het goede doel. In het zwembad in Oosterhout zijn vrijdag verschillende recreatiezwemmers aanwezig om hem aan te moedigen en een stukje mee te zwemmen. "Hij heeft een pittig tempo. Na 300 meter kon ik het al niet meer bijhouden."

"Het is echt geweldig dat hij dit doet", reageert een vrouw in het zwembad. "Ik ga straks zeker doneren. En dat hij na dertien uur nog steeds zo soepel en snel is. Ongelooflijk. Ik zou het echt niet kunnen." Een man zegt even later dat 'het echt mooi is om te zien'. "Ik kom hier elke maandag en vrijdag voor mijn plezier. Maar ik zou nooit kunnen wat hij doet."

Een andere vrouw, die ook recreatief zwemt, vindt dat hij er nog goed uitziet. "Hij is zo gepassioneerd, echt knap. Maar ik moet het op mijn eigen tempo doen. Ik kan hem niet bijhouden, maar het werkt wel motiverend. Ik ga nu gewoon een halfuur langer door", lacht ze.

In het zwembad zijn ook mensen actief die aan het trainen zijn voor de Elfstedenzwemtocht van 28 tot en met 31 augustus. "Ik heb even met hem mee gezwommen", zegt een vrouw die net heeft getraind voor de tocht. "Ik heb ongelooflijk veel respect voor hem. Het ziet er zo makkelijk uit ook na uren en uren aan een stuk. Ik hoef tijdens de tocht straks maar twee kilometer te zwemmen. Maar dit is een mooie training voor mij."

Trainer is hoopvol

Volgens trainer Marcel van der Togt haalt Maarten veel inspiratie uit de mensen die ook in het zwembad liggen. "Het is een goede afleiding voor hem. Vannacht was het zwembad leeg en toen moest hij het helemaal zelf doen. Dat is mentaal toch wel zwaarder", legt zijn trainer uit. "Die hulp kan hij nu wel gebruiken want de eerste 12 uur ging het vrij makkelijk, nu begint het fysiek en mentaal wat moeilijker te worden."

Toch is de trainer heel hoopvol. "Hij ziet er stabiel uit en houdt hetzelfde ritme als in het begin." Na ruim dertien uur ligt hij iets voor op schema. "Maar het blijft grillig", zegt Van der Togt. "Je weet nooit of het minder kan worden. Maar hij ziet er nog scherp en fit uit."

Hij heeft elk halfuur tussen de drie en zes seconden contact met Maarten. "Dat is tijdens de voedingsmomenten. Het kan nooit langer zijn dan die paar seconden omdat hij dan achter op schema komt en dan moet hij harder zwemmen."

Om zeven uur vrijdagavond weten we of hij de benodigde 101,9 kilometer heeft gehaald.