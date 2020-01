'Er is er maar een die zich deze PSV-crisis moet aantrekken en dat is John de Jong'

Het gaat van kwaad tot erger bij PSV. De Eindhovense voetbalclub zakt in de Eredivisie steeds verder weg en kreeg donderdagavond een nieuwe dreun te verwerken. PSV werd door eerstedivisionist NAC Breda uitgeschakeld in de achtste finale van het KNVB-bekertoernooi. De clubiconen Willy en René van de Kerkhof wisten niet wat ze zagen. "De vraag rijst wie deze groep nog aan het voetballen krijgt."

"Er is er maar een die zich dit moet aantrekken en dat is John de Jong", benadrukt René. "Hij krijgt het niet op de rit." Hij vindt dat de technisch directeur zelf zijn conclusies moet trekken en moet opstappen.

'Allemaal egootjes'

Zo ver wil broer Willy niet gaan, maar hij beaamt: "Deze selectie is niet goed genoeg om mee te strijden om het kampioenschap. Daar moet je als technisch directeur wel heel erg naar kijken. Misschien moet je daar als bestuur wel consequenties uit trekken, maar ik vind het een moeilijk gegeven."

"Het is géén moeilijk gegeven!", gaat René tegen zijn broer in. "De Jong moet gewoon zijn conclusies trekken. Hij heeft slechte spelers naar PSV gehaald. Dit is PSV-onwaardig. Dan moet hij gewoon de eer aan zichzelf houden. Maar het zijn allemaal egootjes die daar zitten..."

Toon Gerbrands

Willy wijst vooral naar de spelers. Volgens hem moeten die zich de teleurstellende prestaties persoonlijk aantrekken. "We spelen al een maand of vier heel slecht. Heel veel spelers moeten beseffen dat dit niet kan, maandenlang op een heel laag niveau voetballen. Het PSV-niveau is een ander niveau dan waarop ze nu spelen. En het is geen team, dat vind ik het allergrootste manco van dit moment. Ik was donderdagavond bij NAC. Die jongens zie je allemaal keihard werken. Maar als je dan onze achterhoede ziet, het niveau waarop die presteerde... Jongens, jongens..."

De ex-internationals vinden niet dat algemeen directeur Toon Gerbrands verantwoordelijk is voor deze crisis. "Nee, ik vind niet dat je de schuld bij Toon moet neerleggen", benadrukt René. "Toon runt de toko van PSV en dat doet hij naar mijn mening fantastisch. Maar op een gegeven moment moet hij natuurlijk ingrijpen." Willy knikt: "Hij moet heel scherp samen met de technisch directeur kijken hoe ze PSV weer op de rit krijgen. Dat moet snel gebeuren."

B-keus

"De spelers die John de Jong heeft gehaald, zijn allemaal een beetje B-keus", vervolgt René. "Dadelijk ontstaat er een probleem. Als PSV play-offs moet spelen en daarin Europees voetbal misloopt, is er een grote kans dat de spelers die je wil halen niet willen komen, omdat ze hier geen Europees voetbal kunnen spelen."

Een andere zorg die bij de broers leeft, is de belangstelling die er zou zijn voor aanvaller Steven Bergwijn. Onder meer van het Engelse Leicester City. "Dat is het volgende probleem", reageert Willy. "Bergwijn is een van de vier of vijf spelers die PSV naar een hoog niveau moet tillen. De anderen zijn nog niet capabel genoeg om PSV te dragen. Zonder zo iemand wordt het een heel zware kluif voor PSV om dit jaar Europees voetbal veilig te stellen."

LEES OOK: NAC knikkert PSV uit toernooi om KNVB Beker, rampjaar voor Eindhovense ploeg kent geen grenzen