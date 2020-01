'Lijntjes snuiven in de kroeg is niet normaal', strijd tegen drugsgebruik door jongeren intensiever

"Deze generatie groeit op met het idee dat drugs erbij horen. Maar het is niet normaal wanneer je op een festival staat en naast je staat iemand een lijntje weg te snuiven." Dat zegt Danielle van Pareren van Novadic Kentron. Jongeren kijken niet meer op van een lijntje meer of minder, zo lijkt het. Maar een heel duidelijk beeld van drugsgebruik onder jongeren bestaat er niet. Dat moet anders: 38 gemeenten in Oost-Brabant gaan dan ook gegevens van instanties als de GGD en de verschillende hulpdiensten gebruiken om een beter beeld te krijgen.

Met name drugsgebruik onder jongeren tussen de 18 en 30 jaar gaat intensiever bestudeerd worden. Het rijk en de provincie helpen de gemeenten bij de klus. Want gegevens op deze manier verzamelen is nooit eerder gebeurd, vertelt Danielle van Paperen van Novadic Kentron. "Dit is uniek." Aan de hand van de verzamelde informatie wordt er per gemeente een plan de campagne ontwikkeld om de normalisering van drugsgebruik tegen te gaan.

Op dit moment monitort het Trimbos Instituut het drugsgebruik in Nederland. "Maar zij hebben geen cijfers van specifieke leeftijdsgroepen", vertelt Theo Maas, wethouder in de gemeente Someren. "Wij willen alle cijfers van de bevolkingsonderzoeken van de GGD, de politie en de andere hulpdiensten beter gaan coördineren.

Na 18e neemt gebruik toe

"We zien dat het gebruik van drugs vanaf de leeftijd van achttien jaar toeneemt. Toch hebben we hier geen goed zicht op en dat willen we veranderen", legt Danielle van Pareren uit. Als teamleider Preventie krijgt ze bij Novadic dagelijks te maken met de gevolgen van drugsgebruik. "Deze generatie groeit op met het idee dat drugs erbij horen. Maar het is niet normaal wanneer je op een festival staat en naast je staat iemand een lijntje weg te snuiven. En toch is er niemand die denkt: hé, wat ben jij nou aan het doen?!"

'We willen het tij keren'

"Wat we gaan doen is ingewikkeld", beseft Marnix Bakermat, burgemeester van Landert. "Je hebt bestuurlijke kracht nodig. Ik ben blij dat we dit nu voor elkaar hebben. Al was het tien jaar eerder natuurlijk nog beter geweest. Ja, we zijn er laat in. Maar als we het nu niet aanpakken, is het tij echt niet meer te keren."

Per gemeente bestaan er al werkgroepen die zich bezighouden met het alcohol- en drugsgebruik. "Deze werkgroepen zullen zich ook bezig gaan houden met de monitoring en het maken van een communicatieplan. We willen deze werkgroepen de vrijheid geven. We gaan ze daarom geen kant en klaar plan aanreiken. Misschien willen ze werken met ambassadeurs op festivals? Of misschien focussen ze zich meer op de lokale kroegen? We willen deze professionals de ruimte bieden, zodat zij de best mogelijke boodschap, titel en vormgeving kunnen ontwikkelen."