Supporters Helmond Sport boos over politie-actie na stoeltjesincident, officiële klacht ingediend

HELMOND -

Supporters van Helmond Sport hebben een officiële klacht ingediend over het politieoptreden na de wedstrijd van vrijdag 17 januari tegen FC Eindhoven. In Eindhoven voorkwam de politie een confrontatie tussen beide supportersgroepen. Een supporter gooide toen een stoeltje naar een agent, die gewond raakte. Bij terugkomst in Helmond werden de meegereisde supporters opgewacht door andere agenten, ME en politiehonden die de stoeltjesgooier zochten. Over het politie-optreden dat daar volgde, zijn de supporters niet te spreken.