Jongeren met kanker: ‘Je leeftijdgenoten gaan door en jij staat stil’

“Je denkt echt, dit gaat niet over mij. Ik ben naar een film aan het kijken op een afstandje en dit overkomt mij niet, Dit overkomt vriendinnen van mijn moeder en vriendinnen van mijn oma.” Lisanne de Groot was drie jaar geleden 28 jaar toen ze borstkanker kreeg. Ze miste in het ziekenhuis leeftijdgenoten en aandacht voor de specifieke problemen waar jongeren mee worstelen als ze te horen krijgen dat ze kanker hebben.

Lisanne: “Het is zeldzaam. Als je 28 bent, ben je met hele andere dingen bezig. Je wilt een huis kopen, bent klaar met studeren en aan je carrière aan het werken. Als je kanker hebt, gaat iedereen door en ben jij de enige die stilstaat.”

Onvruchtbaar

Lisanne praat als ambassadeur van AYA (adolscents and young adults) graag en gloedvol over het netwerk voor jongvolwassen kankerpatiënten. Ze miste zelf heel erg het contact met leeftijdgenoten en wil nu ze weer op de been is, zich inzetten voor andere jonge kankerpatiënten. Het jongerenplatform kan helpen met alle dingen die niet medisch zijn. Kan ik nog een hypotheek krijgen als ik kanker heb gehad, of een verzekering? Hoe gaat het met je school, met seksualiteit of met werk in de toekomst? "Eén van de mogelijke gevolgen van kanker op deze leeftijd is dat je onvruchtbaar wordt. Je moet daar over nadenken. Maar ze moeten het wel vertellen. Dat gebeurt niet overal", zegt Lisanne. “Er zijn aya’s die dat pas tijdens of na de behandeling te horen krijgen."

Vrijdag worden hyacinten verkocht voor jonge kankerpatiënten (Foto: Jan Peels)

Ze vertelt dat, nadat de diagnose kanker werd gesteld, het contact met haar oude vrienden er wel nog is, maar op een andere manier. Ze kunnen zich niet zo inleven in haar leven. Lisanne: “Ik zie er goed uit, maar dat kan ook een valkuil zijn. Je moet keuzes maken. Dat je niet naar alle feestjes kunt, maar één feestje moet kiezen en dan ook op tijd naar huis gaat. Niet iedereen begrijpt dat meteen.”

Lisanne heeft via haar AYA netwerk inmiddels ook vrienden gevonden die ook kanker hebben of hebben gehad: “Je hoeft niets uit te leggen, aan een half woord heb je genoeg.”

Via de verkoop van hyacinten vrijdag, hoopt LIsanne dat er geld binnenkomt voor meer aandacht voor de jonge kankerpatiënt en voor wetenschappelijk onderzoek. In Brabant zijn nog maar drie ziekenhuizen die aan AYA-zorg doen. Naast het JBZ en het ETZ besteedt ook het Bredase Amphia Ziekenhuis extra aandacht aan jonge kankerpatiënten.