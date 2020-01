'Alle geiten gaan dood, dacht ik', paniek was groot tijdens brand in stal met 1400 dieren

"Als onze stal dicht was geweest, waren alle geiten nu dood geweest." Uiteindelijk was er maar één geit, die in het gedrang het leven liet.

Angela en haar man Marco Smulders waren donderdagmiddag in de stal bezig toen ze door de open deur rook zagen. "We zijn meteen gaan kijken. Het stro wat die ochtend was geleverd, had vlam gevat."

Grote brand in geitenstal in Dongen (foto: Persbureau Midden Brabant / Erik Haverhals).

Boerin ging zelf blussen

Het stel belde de brandweer en ging direct aan de slag met brandblussers en waterslangen. "De geiten moesten naar buiten, maar ze wilden niet. We hebben er toen met heel veel moeite een stuk of twintig naar buiten gekregen. We probeerden met emmers voer alle geiten naar buiten te lokken, maar ze wilden echt niet. Toen hebben we nog geprobeerd om met twee man sterk de geiten de stal uit te duwen, maar ook dat werkte niet. Die geiten verstarren op zo'n moment."

"De brand was ontstaan aan de achterkant van de stal en alle rook woei de stal in. Marco heeft daarom een stuk dak eruit gesloopt, zodat de rook eruit kon", vertelt Angela. "En we hebben de zeilen aan de zijkanten van de stal heel gauw omhoog gedraaid." Toen de brandweer er was, mocht niemand de stal meer in.

Als de stal dicht was geweest, waren alle dieren dood

Angela en Marco konden toen niet anders dan toekijken. "Dat was echt heel moeilijk. je ziet de geiten staan, heel de stal vol met rook. Dat is echt niet prettig. Als onze stal dicht was geweest, waren ook alle geiten dood geweest. We twijfelden afgelopen zomer nog over het isoleren van het dak, maar nu zijn we heel blij dat we dat niet hebben gedaan."

Vrijdagmorgen werd Angela vroeg wakker. "Dit heeft wel echt impact. De vee-arts was er al vroeg om alle geiten nog een keer na te kijken. Je wordt de hele dag geleefd: er rijden bedrijven af en aan om alles te herstellen, allerlei mensen helpen ons met opruimen en de verzekering komt de schade opnemen."