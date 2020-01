Theo Maassen wil best de nieuwe trainer van PSV worden: 'Dan ga ik optredens afzeggen'

Eindhovenaar en PSV-fan Theo Maassen is beschikbaar als trainer van PSV. Dat zei hij vrijdagmiddag in het Radio 1-programma Bureau Sport. "Ik kan het toch niet slechter doen dan Ernest Faber?"

Met een snik in zijn stem vertelt Maassen waar hij de rampzalige bekerwedstrijd tegen NAC heeft zitten kijken. In Breda, nota bene. "Ik moest eerst spelen. Daarna zat ik met een iPad in de artiestenfoyer te kijken. Helemaal alleen."

Het gaat de Eindhovenaar duidelijk aan het hart dat zijn club zo slecht presteert dit seizoen. En ja, hij ís beschikbaar. "Dan ga ik optredens afzeggen. Dan kijken we wel hoe we dat doen met zalen, als het door elkaar heen loopt op de dagen dat we ook moeten voetballen."

Het eerste dat moet veranderen? "Dat uitshirt! Je kunt niet voetballen in een groen shirt. Daar ligt het aan. Het is dezelfde kleur als kunstgras. Het is een soort schutkleur. Alsof je bang bent om opgegeten te worden. Ze kunnen in ontbloot bovenlijf spelen. Kunnen ze allemaal best hebben, die jongens."