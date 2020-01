Supersnel Bambi, Simba en Dumbo spotten dankzij drones en app van Bredase studenten

Het Zuid-Afrikaanse bedrijf Wild Earth maakt livestreams van wilde dieren en de natuur. Alleen is het voor dit bedrijf heel lastig om de verschillende groepen dieren in de enorme natuurreservaten te vinden. "Je kan niet zomaar met een cameraploeg het Krugerpark inlopen in de hoop dat je binnen een uur die groep olifanten vindt", zegt docent Gerben Krielaart.

Studenten van de minor Aerospace Engineering & Maintenance van Avans kregen de opdracht om drones te ontwerpen voor verschillende bedrijven. Wild Earth wilde graag drones waarmee ze snel en nauwkeurig kuddes dieren konden vinden. En aangezien de dieren geen zendertje dragen, moeten ze dus op een andere slimme manier gevonden worden.

Infrarood

De oplossing zat in infraroodbeelden, ook wel warmtebeelden genoemd. Een techniek die veel camera's en drones al hebben, maar de Bredase studenten hebben het verder doorontwikkeld. Er worden twee drones gebruikt: eentje met vleugels met een groot bereik en een kleinere drone die net als een helikopter stil kan hangen.

"Met de grote drone lokaliseren we snel waar er dieren zitten, bij voorkeur kuddes. Dat wordt dan automatisch naar een app doorgestuurd en daarmee kan de kleine drone aan de slag", vertelt student Erik de Kruijf. De kleine drone heeft minder bereik, maar kan wel stil veel dichterbij de dieren komen.

Herkenning

Volgens De Kruijf is het bijzondere dat de kleine drone op basis van warmtebeelden kan zien om wat voor dieren het gaat. "De software is zelflerend en hoe vaker dieren worden gelokaliseerd, hoe beter ze herkend worden in de toekomst." De automatische samenwerking tussen de twee drones via de app die de studenten zelf gemaakt hebben, zorgt voor een hoge nauwkeurigheid.

Een bijzondere vondst, want doorgaans zijn warmtebeelden voor de particuliere en commerciële sector niet zo gedetailleerd. "Bij defensie hebben ze betere warmtecamera's, maar die mogen wij niet gebruiken." Toch is het de studenten gelukt om de drones feilloos gazelles, leeuwen en olifanten te laten opsporen toen ze vliegende robots werden getest in Zuid-Afrika.

De studenten testen hun drones uit in Zuid-Afrika

Ducttape

Wel moet er nog een beetje gesleuteld worden aan de grote drone volgens de studenten. "Zo'n grote drone met vleugels die moet opstijgen als een vliegtuig werkt niet echt midden op de savanne of in de bossen. Dat heeft wel de nodige reparaties en ducttape gekost", zegt Daan Hitzbleck lachend.

Alleen qua bereik hebben ze wel zo'n drone met vleugel nodig. "Gelukkig zijn er ook modellen die verticaal kunnen opstijgen en daarna kunnen vliegen als een vliegtuig. Dan houden we dat grote bereik, maar crashen we minder", zegt De Kruijf.

Multifunctioneel

De focus van de groep Avans-studenten lag nu op het opsporen van dieren. Maar de techniek leent, volgens Hitzbleck, zich voor allerlei zaken. "Er is al interesse getoond vanuit België om onze techniek te gebruiken voor het opsporen van droge plekken in de natuur." Ook andere wildparken hebben de bijzondere drones en app van de studenten al opgemerkt.

De infraroodcamera's registreren eigenlijk niet meer dan temperatuurverschillen die in verschillende kleuren worden weergegeven. "Je kunt ze ook voor brandhaarden, uitgedroogde grond en natte grond kunnen gebruiken." De mogelijkheden zijn heel groot volgens student Hitzbleck. Hij hoopt dat de drones binnenkort ook boven de Veluwe en Oostvaardersplassen vliegen of misschien wel boven Brabant om het waterpeil in landbouwgrond te monitoren.