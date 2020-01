Geert Brusselers mag trots zijn op zoon Bodi, die om rode kaart 'vraagt'

Bodi Brusselers komt uit een echt Brabants voetbalnest. Zijn in 2005 overleden opa speelde bij PSV. Vader Geert voetbalde onder meer in Roosendaal en Valkenswaard en kwam jarenlang uit voor NAC Breda. En pa mocht vrijdagavond trots zijn op zijn zoon.

Bodi is door NAC voor het tweede jaar uitgeleend aan Helmond Sport. De aanvallende middenvelder leek in de Keuken Kampioen-divisiewedstrijd tegen FC Den Bosch aan een rode kaart te ontsnappen.

Verbazingwekkende beslissing

Met nog een kwartier voor de boeg ging de jongste telg uit de Brusselers-familie een duel aan met Pedro Marques. De debuterende Portugese spits bij FC Den Bosch moest van de bal worden gezet, omdat hij op weg was naar een doelpunt. Er werd wat geduwd, Marques ging neer en scheidsrechter Michiel De Cuyper trok rood. Voor ...de Bossche huurling. Tot ieders verbazing, want iedereen in het Helmondse sportpark de Braak had gezien dat een speler van Helmond Sport in de fout was gegaan.

Dat werd De Cuyper via de headset ook duidelijk gemaakt door één van zijn assistenten. Dan moet Joeri Poelmans maar het veld verlaten, zo oordeelde de referee. De verdediger schrok zich rot. Ik? Logisch, want hij trof geen enkele blaam. Er ontstond wat commotie, een soort van spraakverwarring en na enige minuten was het Bodi Brusselers die helderheid verschafte en opbiechtte dat hij de overtreding had begaan.

Schorsing onvermijdelijk

Gelukkig voor hem wist Helmond Sport in de resterende tijd met tien man overeind te blijven en eindigde de Brabantse derby in 0-0. Maar ja, hoe eerlijk Bodi Brusselers ook is geweest: aan een schorsing zal hij niet ontkomen. En (de Belg) De Cuyper bewees op zijn beurt dat ook scheidsrechters mensen zijn en fouten kunnen maken.