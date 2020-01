Minder overlast van asielzoekers in Maarheeze door nieuwe aanpak

Ed Kalders, voorzitter van het Winkeliersplatform, is blij met de aanpak die de gemeente Cranendonck gekozen heeft: de inzet van een ketenmarinier, dat is iemand die het overleg tussen de betrokken partijen coördineert.

"Ik weet niet precies hoe hij het doet, maar hij zorgt dat het rustig is geworden", vertelt Kalders. Ook zijn collega winkeliers vertellen hem dat het verschil merkbaar is. Voorzitter Kalders, viert het succes met taart voor de ketenmarinier en de burgemeester.

Overleg tussen ketenpartners

Ook burgemeester Roland van Kessel is blij dat de aanpak werkt. "De ketenmarinier heeft ervoor gezorgd dat er overleg kwam tussen alle ketenpartners. en we zitten nu ook met het ministerie om de tafel." Die gesprekken hebben allerlei maatregelen opgeleverd. "Van het vereenvoudigen van de aangifteprocedure tot het plaatsen van extra verlichting."

Rustiger en minder incidenten

Alle betrokkenen hebben nu ook rechtstreeks contact, vertelt Van Kessel "Er is ook een WhatsAppgroep aangemaakt die bij calamiteiten gebruikt wordt. Als er een incident is, weet iedereen meteen wat er aan de hand is."

Het resultaat is meetbaar geeft de burgemeester aan: er zijn minder incidenten. Maar ook voelbaar: inwoners geven aan dat ze zien dat er hard gewerkt is en dat het rustiger is. Om het zo te houden, zal de ketenmarinier zijn werk het komende jaar nog voortzetten, zegt de burgemeester.



