Drie bestelbussen in vlammen op in Oss, huis loopt schade op bij brand

Op een parkeerplaats aan de Albardastraat in Oss zijn zaterdagnacht drie bestelbussen in vlammen opgegaan. Het vuur werd rond halfvijf ontdekt.

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de bestelbussen verloren gingen.

Onderzoek

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.

Oss wordt al maandenlang geteisterd door autobranden. In veel gevallen is er sprake van brandstichting. De politie heeft een speciale website gemaakt. Via die site wordt inwoners om hulp gevraagd bij het opsporen van de brandstichters.

Scooter

Ook aan de Schapedreef woedde zaterdagavond brand. Daar vatte rond tien uur een scooter vlam, die vlakbij een huis stond. Het huis liep door de brand aanzienlijke schade aan de buitenkant op.

Het is niet voor het eerst dat aan de Schapedreef brand woedt. In maart 2018 en 2019 gingen hier in totaal drie auto's in vlammen op en twee weken geleden werd er volgens getuigen een brandend voorwerp door een raam van een huis gegooid.

