Veel meer autobranden in Brabant, in Tilburg zelfs verdubbeling

De traditionele auto-barbecue in Veen: zeker acht auto's gaan in vlammen op.

In Brabant waren vorig jaar 15,7 procent meer autobranden dan in 2018. Dat meldt website Alarmeringen.nl donderdag. In Tilburg was er zelfs een verdubbeling naar 102.

De website heeft de gegevens van het landelijke P-2000 netwerk verzameld. Via dat netwerk worden alarmeringen verstuurd. Wat het totaal aantal autobranden in Brabant was, wordt niet duidelijk uit de gegevens.

LEES OOK: Brandweer had handen vol aan autobranden in Veen, maar burgemeester ziet toch lichtpuntjes

Vooral in grote steden

De meeste autobranden waren in grote steden. Eindhoven staat met 128 autobranden in de Nederlandse top vier. In drie steden waren meer branden:

Den Haag (248)

Rotterdam (215)

Utrecht (152)

Oss was afgelopen jaar vaak in het nieuws vanwege autobranden. Daar gingen in totaal 54 auto's in vlammen op. In 2018 waren dat er nog 35. Bij een brand raakte zelfs een woning beschadigd. Een gezin met twee jongen kinderen kon net op tijd hun huis ontvluchten.

LEES OOK: 'Eruit, eruit, brand!', buurmannen redden jong gezin bij brand in Oss

Op de valreep van 2019 werden er in Brabant ook nog auto's in brand gestoken. Tijdens oudejaarsavond gingen er voor tien uur 's avonds minstens zes auto's in de fik. Het gaat om twee voertuigen in Breda, drie in Eindhoven en één in Helmond.

In totaal werden er in het hele land 5155 autobranden gemeld.