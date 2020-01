Brandweer had handen vol aan autobranden in Veen, maar burgemeester ziet toch lichtpuntjes

Een voorlopige balans leert de burgemeester, die een kleine maand geleden werd geïnstalleerd, dat de materiële schade vergelijkbaar is met die van voorgaande jaren.

'Zeer verontrustend'

Alleen al de afgelopen nacht moest de brandweer in Veen uitrukken voor zeker acht autobranden. Lichtenberg vindt het ‘zeer verontrustend’ dat niet alleen in zijn gemeente, maar ook elders in het land de laatste dagen van het jaar worden aangegrepen om onrust te stoken, brand te stichten en vernielingen aan te richten.

Tijdens de jaarwisseling in Veen zijn behalve sloopauto’s ook verschillende stapels met autobanden en/of hout in brand gestoken. Maar, zo vond Lichtenberg een lichtpuntje: de hulpdiensten zijn niet gehinderd bij het blussen en opruimen van de wrakken. Ze konden hun werk in alle rust doen.

Egbert Lichtenberg voorgedragen als nieuwe burgemeester Altena. (Foto: Altena)

'Strategie heeft gewerkt'

Volgens de burgemeester was dat te danken aan gezamenlijke en goede voorbereidingen van politie, brandweer en gemeente. “De strategie van zoveel mogelijk werken aan de-escalatie heeft gewerkt. De afgelopen weken is continu gemonitord wat er gebeurt in de kernen. De openbare orde en, nog belangrijker, de veiligheid van de inwoners kwam niet in gevaar”, aldus Lichtenberg.

“In Veen was de situatie beheersbaarder dan eerdere jaren. De omstanders hielden goed afstand en ze hielden rekening met de gevaarzetting van de brandende voertuigen”, zo voegde hij eraan toe.

'Inwoners zijn nodig'

“Voor de toekomst hebben we de inwoners van het dorp zelf nodig om aan dit gebruik een andere wending te geven. Ik weet dat een aantal van hen zich zorgen maakt over de veiligheid en dat ook zij de tienduizenden euro’s die ieder jaar worden besteed aan het blussen van de wrakken, het opruimen en het herstel van het kruispunt niet meer vinden passen in de term traditie.”

LEES OOK: Van oud naar nieuw: dit gebeurde er afgelopen nacht in Brabant

LEES OOK: Weer autobranden in Veen, ook stapels autobanden in vlammen op