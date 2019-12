Weer autobranden in Veen, ook stapels autobanden in vlammen op

Twee auto's in brand gestoken. (Foto: Erik Haverhals / FPMB)

In Veen zijn maandagavond twee auto's in brand gestoken op de kruising van de Witboomstraat en de Van der Loostraat. Het zijn de achtste en de negende auto die deze maand op de kruising zijn afgebrand.

Rond kwart over tien ging het mis. Later op de avond zijn ook nog twee stapels met autobanden in vlammen opgegaan op de Van der Loostraat.

In Veen worden ieder jaar sloopauto's in brand gestoken rond de jaarwisseling. Dit jaar begonnen de branden al op de valreep van november.

'Doorgeslagen ondeugendheid'

Volgens Fons Naterop, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Aalburg, is de traditie van de autobranden 'doorgeslagen ondeugendheid'. "Het zijn geen misdadigers, maar mensen die het randje opzoeken", zei hij over de mensen die verantwoordelijk zijn voor de branden.

