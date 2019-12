Sloopauto volgeladen met autobanden en in brand gestoken in Veen

Voor de zevende keer deze maand is een sloopauto in brand gestoken in Veen. Zaterdagnacht was het opnieuw raak op de kruising van de Witboomstraat met de Van de Loostraat.

De auto was volgeladen met autobanden. Net als bij de vorige branden waren er veel mensen op de been om de brand te bekijken.

Traditie

In Veen worden ieder jaar sloopauto's in brand gestoken rond de jaarwisseling. Dit jaar begonnen de branden al op de valreep van november. De teller staat inmiddels op zeven branden. Vrijdagavond was het ook al raak. Opvallend was toen dat de sloopauto met graffiti in de kleuren van de politie was gespoten. Beelden van die brand staan op Dumpert.

Volgens Fons Naterop, oud-burgemeester van de voormalige gemeente Aalburg, is de traditie van de autobranden 'doorgeslagen ondeugendheid'. "Het zijn geen misdadigers, maar mensen die het randje opzoeken", zei hij over de mensen die verantwoordelijk zijn voor de branden.