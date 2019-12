Sloopauto in kleuren van de politie in brand gestoken in Veen, zesde autobrand deze maand

De auto is met graffiti in de kleuren van de politie gespoten. (Foto: Jurgen Versteeg / SQ Vision Mediaprodukties)

Het was vrijdagavond opnieuw raak in Veen. Op de Witboomstraat werd een sloopauto in de brand gestoken. Opvallend detail: de auto was met graffiti in de kleuren van de politie gespoten. Tientallen omstanders stonden te kijken naar het tafereel.

Rond elf uur 's avonds ging de auto in vlammen op. De kruising in het dorp staat bekend om de vele autobranden. Het is al de zesde sloopauto deze maand die in brand is gestoken.

Veel illegaal vuurwerk afgestoken

Ondertussen werd er veel illegaal vuurwerk afgestoken rond het brandende wrak. En dat is in het dorp ondertussen bijna normaal. Veen staat al jaren in de belangstelling vanwege de autobranden rond de jaarwisseling.

