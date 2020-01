Pawo bij onthulling gedenkteken voor alle Roma en Sinti die tijdens de oorlog werden vermoord

In Den Bosch is zondag de Holocaust herdacht.

In Den Bosch is zondag de Holocaust herdacht. Er werd een tocht gehouden langs verschillende herdenkingsmonumenten in de stad. Met daarbij speciale aandacht voor vervolgde en vermoorde Sinti en Roma. Zoals de vader, opa, oma en vier tantes van Pawo Winterstein.

Na al die jaren staat Pawo nog steeds met een bedrukt gevoel op de plek waar veel van zijn familieleden in de Tweede Wereldoorlog werden afgevoerd. Het is de hoek van Oranje Nassaulaan en de Stationsweg. Pawo: "Als je hier staat, komt het ineens dichtbij. Ik merk nu dat het heel diep van binnen bij ons was weggemoffeld."

Zijn vader, opa, oma en tantes werden naar vernietigingskampen gebracht. Pawo: "Mijn vader met vier van zijn zussen en zijn ouders. Mijn opa en oma zijn niet meer teruggekomen, net als een tante. Een andere tante is een paar maanden na terugkomst in Nederland alsnog overleden aan de gevolgen van de narigheid in het kamp."

Namenplaquette

Pawo: "Dit is heel speciaal. Hier staan de namen van mijn opa en oma die ik nooit heb gekend. Het is blijvend en een erkenning voor wat ook de Roma en Sinti is aangedaan."

Na de onthulling volgde een herdenkingstocht door de stad. Die ging langs verschillende monumenten, onder meer langs een monumentje voor het jongste oorlogsslachtoffer van de stad, de twee maanden oude Ivor Troostwijk.

Tijdens de tocht werden meer dan 300 Bosschenaren herdacht die zijn omgekomen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en bij vredesoperaties. De herdenkingstocht eindigde bij de voormalige synagoge aan de Prins Bernhardstraat.

Demonstratie

Er was in de dagen voor de herdenking wat commotie, omdat de herdenkingstocht eindigt vlak bij het Design Museum. Daar is op dit moment de expositie 'Design van het Derde Rijk' te zien. Een actiegroep wilde dat het museum de deuren zondag zou sluiten. Maar het museum was gewoon open.

Twee demonstranten stonden daarom voor de deur van het museum toen het openging, maar zij vertrokken weer snel.

Op 27 januari 1945 werd concentratiekamp Auschwitz bevrijd, daarom is de Bossche herdenking ook in januari.