'Iets met boeren' vertaalt de problemen van de boeren naar het theaterpodium

In een zaal in gemeenschapshuis De Schakel in Hooge Mierde staan negen mannen en vrouwen op een rij. Om en om roepen ze iets. Dat varieert van "Zolang ik minister ben, wordt er niet gehalveerd" tot "Alleen in Den Bosch, omdat ze het braafste jongetje van de klas zijn", tot een simpel "Boe!" De spelers dragen bordjes als 'buurman', 'consument', 'minister' en 'koe'.

Beklemmend

De scène wordt beklemmend op het moment dat al die spelers hun quotes tegelijkertijd naar een boerengezin aan tafel roepen. Brigit Kraayvanger speelt de boerin. Ze werd er emotioneel van, geeft ze toe: "Als je hoort wat ze zeggen, ga je daar in je hoofd over nadenken. Stel dat je boer bent, dat je daarmee om moet gaan. Dat je daar midden in zit. In het verleden kregen ze alle medewerking en nu ineens gaat alles op slot. Da's heftig!"

Scene uit 'Iets met boeren' (foto: Tom van den Oetelaar).

Argwaan

Brigit werkt in de apotheek. In haar vrije tijd speelt ze in de toneelvereniging in Lage Mierde. Toen dit stuk voorbij kwam, had ze in eerste instantie argwaan: "Mijn zus is boer en mijn nichtje ook. Dan komt het wel dichtbij. Ik dacht: wat zijn jullie van plan?" Maar ze ging overstag: "Ik wil mensen laten zien hoe het echt in elkaar zit."

Dat het stuk te zien zal zijn in Reusel De Mierden en Sint Anthonis en gemaakt wordt met spelers uit die gemeenschappen, is geen toeval. Het zijn allebei agrarische gemeentes. En in beide gemeentes denkt zo'n derde tot de helft van de boeren aan stoppen. Wethouder Peter van de Noort: "We hebben jonge agrariërs die door willen. En oudere boeren die worstelen: ga ik verder met mijn bedrijf of niet? Dat heeft op de families een grote impact. En dan is er de buitenwereld die zegt: stop er eens mee."

De voorstelling koppelt bewust amateurspelers aan professionals: de mensen van Bureau Pees. Artistiek leider Peter Dictus: "Als je weet wat er speelt, weet je ook wat er gespeeld moet worden is mijn motto. Nu maken we theater dat er toe doet."

Wijsneuzerig

Dictus neemt geen standpunt in. Maar hij heeft wel veel begrip voor de situatie waarin veel boeren zitten: "Wat je zag bij de protesten is dat een deel van de boeren het zo moeilijk heeft, dat ze hun eigen situatie net meer overzien. Dat klinkt heel wijsneuzerig als niet-boer, dat weet ik. Maar wat was de centrale boodschap van hun protesten? Wij zijn het zat. Wij zijn die onbetrouwbare overheid moe. Wij worden niet gehoord. Boeren moesten twintig jaar geleden de sloot rechttrekken vanwege de ruilverkaveling. Nu moeten ze de rivier weer laten meanderen. Maar hoe kom je daar uit?"

De voorstelling zal, als het aan Dictus ligt, niet in een theater te zien zijn, maar op locatie. Een boerderij natuurlijk. In Reusel De Mierden heeft hij al een mooie plek op het oog. Met in verschillende ruimtes verschillende scenes.

Aangrijpend

De eerste indruk van 'Iets met boeren' vond wethouder Van de Noort aangrijpend: "Het brengt aan de oppervlakte welke partijen allemaal betrokken zijn en tegenstrijdige belangen hebben. En dan komt het erop neer dat je begrip hebt voor elkaars situatie." Dit theaterstuk is een van de pogingen die de gemeente doet om boeren en burgers met elkaar in contact te brengen: "Ik heb er goeie hoop op dat dat hiermee gaat gebeuren."

'Iets met boeren' is te zien op 8, 9 en 10 mei in Sint Anthonis en op 15, 16 en 17 mei in Reusel De Mierden. Kaartverkoop start op 1 maart.