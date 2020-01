Taartbezorger, parketboer en bouwbedrijf slachtoffer van autobranden: 'Niet normaal meer'

Vol ongeloof kijken voorbijgangers naar de drie compleet afgebrande bestelbusjes op een parkeerplaats aan de Albardastraat in Oss. "Niet normaal meer", zegt een man. Het vuur greep rond half vier 's nachts razend snel om zich heen. De brandweer was er heel snel bij, maar er was geen houden meer aan, zeggen buurtbewoners.

Een vrouw die haar hondje uitlaat is nog van slag door de brand bij haar om de hoek: "Het was een korte, slapeloze nacht. Mijn man hoorde een knal, het waren flinke knallen. Eerst dachten wij dat er misschien een huis in brand stond, maar toen bleken het drie auto's te zijn. Ik vind dit heel eng. Voor het zelfde geld was het onze auto geweest, want wij parkeren hier vaker."

Stom

Een man komt beduusd de schade opnemen aan zijn bestelbus: "Ik werd vannacht wakker gebeld, maar toen was het al te laat". Hij is zzp'er en bezorgt taarten aan huis. "Voor volgende week heb ik al een ander busje geregeld", zegt hij, hoe het daarna moet, dat weet hij nog niet. Op de vraag wat hij van de autobranden vindt, is zijn nuchtere en korte antwoord: "Stom!"

De andere busjes zijn bedrijfswagens van een parketvloerenbedrijf en een bouwbedrijf. "Gelukkig heb ik morgen weer een ander busje van de baas", zegt de bouwvakker, die zijn wagen in vlammen zag opgaan. De vrouw die met het busje reed van het vloerenbedrijf is te geëmotioneerd om ons te woord te staan.

Politiewagen

Wie de auto's in brand heeft gestoken is een raadsel. De mensen die staan te kijken hebben geen idee. Wel zijn er vaker auto's in brand gestoken in de wijk. Meestal duurdere merken zoals een Mercedes of BMW. De politie was zondag druk met buurtonderzoek.