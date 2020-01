Steven Bergwijn wilde niet spelen vanwege mogelijke transfer naar Engeland, Toon Gerbrands is woest

Steven Bergwijn deed zondag niet mee in de thuiswedstrijd van PSV tegen FC Twente. De aanvaller van de Eindhovenaren had aan trainer Ernest Faber gevraagd of hij buiten de selectie mocht blijven, omdat een buitenlands club concrete interesse voor hem heeft. Faber heeft dat verzoek ingewilligd.

Trainer Ernest Faber zei voorafgaand aan het duel: "Bergwijn wil niet spelen vandaag. Het is zijn keuze. Hij wil zich richten op een eventuele transfer, die nog niet rond is. Wij hebben nu jongens nodig die de volle aandacht op PSV hebben."

Spurs

Faber zegt niet om welke club het gaat, maar volgens verschillende Engelse en Nederlandse media is Bergwijn onderweg naar Tottenham Hotspur, de nummer zes van de Engelse competitie.

Boze directeur

Directeur Toon Gerbrands is woedend over de gang van zaken rond Steven Bergwijn. Bergwijn kreeg van PSV geen toestemming om naar Londen te gaan om te onderhandelen, maar deed dat volgens informatie van sommige media toch. "In dat geval stoppen wij nu de onderhandelingen", zei Gerbrands op duidelijke wijze.

De boosheid van Gerbrands richtte zich vooral op Fulco van Kooperen, de zaakwaarnemer van Bergwijn.

Trainer Ernest Faber reageerde rustiger en wat begripvoller. Al vond hij de manier waarop het zondag ging niet zo netjes. "Het had ook anders gekund. Bijvoorbeeld: ik wil het bij PSV mooi afsluiten en daarna een supertransfer maken."

De medespelers begrijpen Bergwijn wel, bleek zondag. "Het is voor ons een flinke aderlating, hij is een goede speler. Maar het kan een hele mooie transfer voor hem worden", zei verdediger Denzel Dumfries. Ook Jorrit Hendrix viel hem bij. "Zo'n kans krijg je niet altijd."

Op zijn Instagram liet Bergwijn zondagavond weten dat hij toestemming had om niet te spelen. "Ik heb nooit geweigerd om voor PSV te spelen, de club zit in mijn hart.

Tekst gaat door onder de tweet.

De 22-jarige Bergwijn verlengde afgelopen zomer zijn contract bij PSV tot medio 2023. Volgens dagblad The Mirror betalen de Spurs 35 miljoen euro aan de Eindhovenaren. Concurrent The Daily Mail noemt echter een lager bedrag, Bergwijn zou 25 miljoen euro kosten.

PSV kan de opbrengsten goed gebruiken, de club verloor dit jaar al vier keer in de eredivisie en speelde vijf keer gelijk, waardoor Europees voetbal onzeker is. Deze week werd de club ook nog in het toernooi om de KNVB Beker uitgeschakeld door eerste divisionist NAC.

Na deze wanprestatie wijzigde trainer Ernest Faber zijn opstelling tegen FC Twente op meerdere plaatsen. Zo stond Jorrit Hendrix centraal achterin, had Ibrahim Afellay voor het eerst sinds december 2010 weer een basisplaats bij PSV en begon de van een blessure teruggekeerde Sam Lammers in de spits.

