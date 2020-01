De zebravinken Rowdy uit vlijmen zijn moeders en 's werelds mooiste

Rowdy en zijn prijswinnende zebravinken kregen donderdag voor de vierde keer de titel als wereldkampioen. Hij kwam zondagmiddag terug naar Brabant, want in Nieuwkuijk wordt hij zondagavond gehuldigd. De jury keek bij de beoordeling van de vogels naar verschillende factoren, waaronder de conditie, houding en het formaat van het beestje. "Ook wordt gekeken naar de kleurstelling en pluimage van het verendek, dus de veren en de kleuren hiervan moeten perfect zijn", zegt Rowdy.

Perfecte kleur

Hoe Rowdy ervoor zorgt dat zijn zebravinken uitblinken op deze jury-onderdelen, is geen geheim. "Ik zorg goed voor de beestjes, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. Daarnaast zorg ik dat de driehoek op het rugdek voldoet aan de eisen, die moet scherp afgetekend zijn. Ook is het belangrijk dat de broektekening crème van kleur is bij de getekend witkop grijze zebravink. Dat doe ik door onregelmatige en tegendraadse veertjes te verwijderen. Ik ben al vijftien jaar bezig om deze kleurslag te optimaliseren."

Tekst gaat verder onder de foto.

Warm water en babyolie

Daarnaast heeft Rowdy er de laatste weken alles aan gedaan om de beestjes tijdens de tentoonstelling te laten shinen. "Sinds een paar weken benevel ik hun verendek regelmatig met warm water. Als zij dan hun verendek gaan oppoetsen, krijgen ze een prachtige glans. Ik heb ook de snavel en de pootjes nog net voordat ze naar Portugal vertrokken, ingesmeerd met babyolie.

"De vier zebravinken hebben gewonnen ook gewonnen omdat ze erg op elkaar lijken", legt Rowdy uit. "Ze zijn aan elkaar gewaagd qua model, formaat en styling. De jury beoordeelt het stel als setje, niet alleen individueel maar ook als setje hebben ze goed gescoord."

Tekst gaat verder onder de foto.

Met zijn team zorgt Rowdy ervoor dat zijn vogels optimaal kunnen presteren bij tentoonstellingen (foto: Rowdy van Son)



Moeders mooiste

De prijswinnende zebravinken hebben het niet van een vreemde. Zij zijn namelijk nakomelingen van de vorige generatie zebravinken van Rowdy waar hij eerder ook wereldkampioen mee werd. "Dat is wat ik nu precies hetzelfde ga doen. Over een paar weken gaan ze weer in de broedkooien. De volgende generatie wereldkampioenen wordt deze dit voorjaar nog uitgebroed", zegt hij trots.



Rowdy houdt maar liefst honderdvijftig zebravinken in zijn tuinkamer in Vlijmen. De duizend Nederlandse vogels op de wereldtentoonstelling worden maandag als het evenement is afgelopen weer terug naar Nederland vervoerd. "Daar zitten mijn vogels ook bij. Het is twintig uur reizen in een bus voor de beestjes. Mensen van de tentoonstelling zorgen voor de vogels zolang zij daar zijn. Ze zijn in goede handen."