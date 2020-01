PSV-supporters bestormen hoofdingang stadion na gelijkspel tegen FC Twente, vijf arrestaties [VIDEO]

Het ging om ongeveer 50 PSV-fans. Vijf relschoppers zijn volgens de politie gearresteerd.

De politie heeft ook diverse snackkarren rond het stadion laten sluiten, omdat ook die karren bekogeld werden. Een deel van het publiek dat nog in het stadion aanwezig was, mocht pas naar huis, toen het weer rustig was. Een uur na de wedstrijd, zo rond half acht, was het weer rustig.

PSV beleeft een rampseizoen en wist ook tegen Twente weer niet te winnen. Afellay kreeg een rode kaart, een kwartier voor tijd. Vlak voor het einde scoorde FC Twente de gelijkmaker.

Tijdens de wedstrijd vroegen sommige PSV-fans met leuzen al om het vertrek van technisch directeur John de Jong.