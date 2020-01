Pornoficatie van carnaval of gewoon een geinig lied? Sjansjee zorgt weer voor ophef met Effe Trekke

'Effe trekke en dan gaat ie in je mond. Een kroketje uit de muur is zo gezond' en 'Wil je hem met mayo of wil je hem met friet of met pikke, pikke, pikke, piccalilly anders niet'. De tekst in het liedje laat volgens expert Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie niets aan de verbeelding over.

'Goedkoop'

"Dit is zo goedkoop. Dit gaat nergens over", zegt Van de Laar. Hij ziet de laatste jaren een trend in teksten die de fatsoensnormen overschrijden. "Wij zijn geen moraalridders, maar dit heeft niets met carnaval te maken."

Carnavalsdeskundige Rob van de Laar vindt het lied van Sjansjee 'goedkoop'.

Zangeressen Esther en Monique van Sjansjee vinden het helemaal niet onder de gordel. "Dubbelzinnige liedjes bestaan al jaren. Het lijkt alleen wel of mensen er tegenwoordig iets minder goed tegen kunnen", zegt Esther. "Het ligt aan de mensen zelf. Als zij denken dat het om seks draait, laat ze lekker."

'Slecht voor imago'

Een lied als 'Effe Trekke' noemt de carnavalsdeskundige slecht voor het imago van carnaval. "Ik denk dat heel veel carnavalisten er ook zo over denken. Dit doet echt afbreuk aan het werk dat carnavalsorganisaties de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Dat is heel jammer."

Maar volgens de zangeressen hoeven we ons om het imago echt geen zorgen te maken. "Nee echt niet. Carnaval is gewoon een feest dat nergens over gaat", zegt Monique.

'Ik wil je pijpen'

Vorig jaar zorgde Sjansjee ook al voor commotie met hun liedje 'Ik wil je pijpen,... van je broek wat korter maken'. Verschillende radio- en tv-zenders, vonden de tekst vulgair.

Maar fans wisten het lied in korte tijd meer dan een half miljoen keer te vinden op YouTube. En ook de landelijke omroepen smulden van Sjansjee. Zo waren ze te zien en te horen bij onder meer RTL Boulevard, Jinek, Radio 538 en Qmusic.

Boycot

Het legde Sjansjee geen windeieren. Toch moeten Esther en Monique het dit jaar wederom zonder steun van, in elk geval, Omroep Brabant doen.

"Dubbelzinnige teksten kunnen heel grappig en leuk zijn, maar je merkt dat carnavalsnummers de laatste tijd steeds vaker de grens overgaan en explicieter worden" legt hoofdredacteur Renzo Veenstra van Omroep Brabant uit.

'Fantasie is weg'

Hij noemt de nieuwe kraker van Sjansjee een voorbeeld van 'pornoficatie van het carnavalslied'. "De fantastie is weg", aldus de hoofdredacteur. "Een dubbelzinnigheid kan, maar sommige nummers gaan over de grens en dan draaien wij ze niet."

Dat gebeurde de afgelopen tien jaar regelmatig. Zo werd de kraker 'Zachte G, Harde L van Jos van Oss niet gedraaid. En ook 'De Kneu' van de Zware Jongens, Johnny Gold met 'Daar mot een piemel in' en 'Derin, Deruit' waarmee Vieze Jack in 2014 landelijk doorbrak, haalde het niet.

'Geen 3 Uurkes Vurraf'

Esther vindt het jammer dat het zo gaat: "We worden dit jaar inderdaad door Omroep Brabant geboycot. Zo mogen we niet in het Fijnfisjeniecafé komen én op 3 Uurkes Vurraf staan we ook niet", Maar bij andere landelijke regionale radio- en tv-stations is het duo wel welkom. "En we worden overal gedraaid. Tijdens alle optochten en in alle cafés kun je ons gewoon horen."

Het Bossche duo Niek en Danny zal de geluidsinstallatie in elk geval niet harder zetten bij een optreden van Sjansjee. "Ik walg ervan. Dit is verschrikkelijk", reageert Niek. De traditionele carnavalszangers hebben geen goed woord over voor hun West-Brabantse collega's. "Het is een drama. Iedereen moet doen wat ze willen, maar dit soort teksten kunnen er bij mij niet in", zegt Danny.

Tradtitie van carnaval

Niek en Danny brachten vorige week zelf een medley uit met liedjes van de Twee Pinten. Ze vinden het een grote eer om in de traditie van carnaval te kunnen blijven. Danny: "Natuurlijk zit er bij ons ook weleens een knipoog in. Maar suggereren dat carnaval een feest is waar bij je kunt doen en laten wat je wilt, slaat helemaal nergens op." Niek: "Ik vind het taalgebruik niet bij carnaval passen. Dat is nu net waar carnaval niet voor bedoeld is."

Niek en Danny houden het liever bij traditionele carnavalsmuziek.

Carnavalsdeskundige Van de Laar heeft nog wel een advies voor Monique en Esther: "Probeer eens een echt lied te maken."

'Laten we in godsnaam plezier maken'

De dames van Sjansjee worden overigens niet warm of koud van alle kritiek: "Laten we in godsnaam heel veel plezier maken en er niet zoveel over praten. Het is gewoon een feestje. Gewoon lekker plezier maken, lachen en verbroedering in de kroeg. Carnaval moet je voelen."