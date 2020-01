Dagenlang in de Efteling rondhangen én de hoofdrol in een speelfilm: Levi (13) heeft het voor elkaar

Een film opnemen in de Efteling is een zegen en een vloek tegelijk. Enerzijds is het heerlijk, want je struikelt over de ideale filmlocaties. Maar aan de andere kant: het park gaat gewoon door. Dus regelmatig moeten bezoekers vriendelijk verzocht worden door te lopen. En werkelijk overal komt geluid vandaan. In de opmerking 'stilte op de set' klinkt regelmatig wanhoop door.

Indruk

Maar voor Levi Otto is dit allemaal geen enkel probleem. Hij voelt zich duidelijk als een vis in het water en als de floormanager 'Klaar? Actie!' roept, staat hij er meteen. Zijn tegenspeelster Raymonde de Kuyper, die zijn tante Ada speelt, is ervan onder de indruk. "Hij is mijn externe geheugen", lacht ze. "Hij kent mijn tekst ook. Dus ik kan af en toe roepen: wat zei ik ook al weer?"

Levi in actie in de nieuwe Eftelingfilm 'Expeditie Vos'. (foto: Omroep Brabant)

Levi is geboren en opgegroeid in Roosendaal. Omdat zijn vader twee jaar geleden een baan kreeg in Amsterdam, verhuisde hij met zijn familie. Dat hij nu weer even terug is in de Efteling, vindt hij heerlijk: "Vroeger kwam ik hier ieder jaar met schoolreisje. En vaak ook nog met familie. Omdat ik nu in Heemstede woon, was het lang geleden dat ik hier was."

Sprookjesboek

Expeditie Vos is een familiefilm over de zoektocht naar een kostbaar sprookjesboek, dat de overleden opa van Teun (gespeeld door Levi) in de Efteling heeft verstopt. Het is Levi's eerste film: "Mijn enige ervaring was de eindmusical in groep 8. Maar dat stelt niks voor, vergeleken met dit."

Levi kreeg, nadat hij zich had ingeschreven bij een castingbureau, als snel deze hoofdrol in de schoot geworpen. "Dus dat was voor mij ook iets van: hoe kan dit?!"

Levi op de set met tegenspeelster Anna Drijver. (foto: Tom van den Oetelaar)

Voor regisseur Bob Wilbers was Levi geen voor de hand liggende keuze, geeft hij toe. "Maar dit was de jongen die ons het meest raakte in het hoofd en in het hart. Het is onvoorstelbaar hoe iemand die zo jong is, zo onbevangen kan acteren."

Voor Levi zelf is deze film zeker niet het einde, maar eerder het begin van een glanzende acteercarrière: "Ik vind dit hartstikke leuk. Het zou leuk zijn als ik hier m'n baan van kan maken."

'Expeditie Vos' is vanaf 16 december te zien in de bioscoop.