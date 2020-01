Stagiair (15) raakt twee tenen kwijt bij ongeval, bedrijf moet 20.000 euro betalen

Een bedrijf uit Tilburg is verantwoordelijk voor een ongeval waarbij een 15-jarige stagiair ernstig gewond raakte. De jongen raakte twee tenen kwijt. Die moesten geamputeerd worden. Het bedrijf krijgt een boete van 20.000 euro.

Het ongeluk gebeurde op 22 maart 2016. De stagiair kreeg de opdracht om met een elektrische pallettruck te werken in het magazijn. Hij raakte met zijn voet bekneld tussen de pallettruck en een muur.

De jongen lag ruim tien dagen in het ziekenhuis. "Ik heb letsel aan mijn linkervoet. Mijn twee kleine tenen gaan er af, de andere drie tenen zijn gebroken. Er zijn twee pezen gescheurd en er zijn drie middenvoetsbeentjes verbrijzeld. Ik ben al twee keer geopereerd. Als mijn wond beter genezen is dan moet ik weer geopereerd worden. Dan worden de twee kleinste tenen geamputeerd en er wordt dan een plaat op mijn wreef gezet," zei hij destijds in een verklaring bij de politie.

Volgens de rechtbank mocht het bedrijf de jongen dit werk niet laten doen, omdat hij er niet bevoegd en gecertificeerd voor was. Zo moet een bestuurder minstens 18 jaar oud zijn en ervoor getraind zijn. Ook had het bedrijf hem beter in de gaten moeten houden, de Arbowet werd overtreden.

Na het ongeval heeft het bedrijf het veiligheidsbeleid en het beleid om met jongeren te werken aangepast.