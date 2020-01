Andere verdachte mishandeling Nistelrode meldt zich op politiebureau

De 21-jarige man uit Heesch die ervan verdacht werd dat hij een bezoeker van het feest Partyrush zwaar had mishandeld, is vrijgelaten. Hij wordt niet langer verdacht. Een andere man heeft zich namelijk op het politiebureau gemeld, hij stelt de dader te zijn.

Het gaat om een 20-jarige man uit Berghem. Hij is verhoord en mocht daarna naar huis maar blijft wel verdacht.

Partyrush is een combinatie van een après-skiparty en een carnavalsfeest.

De mishandeling vond vrijdagnacht plaats. Een 55-jarige man uit Nistelrode werd na afloop van het feest in zijn gezicht geslagen en mist in ieder geval enkele tanden. Ook is hij even bewusteloos geweest.

Hij was onderweg naar huis, onduidelijk is nog waarom hij mishandeld werd.

