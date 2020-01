Ruzie bij SP in Breda, volledige afdeling geschorst door partijbestuur

“Ongelooflijk slecht wat daar gebeurd is. Je hebt je te gedragen. Het is een schande”, zegt Michiel van Nispen, Bredanaar die voor de SP in de Tweede Kamer zit. Hij reageert op de explosieve situatie die bij de Bredase afdeling van de partij is ontstaan. Vorige week woensdag zouden daar klappen zijn gevallen tijdens de ledenvergadering. De hele afdeling is nu geschorst.

Op die ledenvergadering woensdag zou de boel volledig uit de hand zijn gelopen. Een interne ruzie bereikte zijn hoogtepunt, toen leden elkaar letterlijk in haren zouden zijn gevlogen. Twee mensen zouden klappen hebben gekregen van een partijgenoot. Een of zelfs meerdere leden zouden inmiddels zijn geschorst.

Radiostilte

Maar niemand bij die afdeling wil of mag nog praten. De enige die het woord voert is Arnout Hoekstra, van het landelijke partijbestuur. Hij was in die hoedanigheid ook aanwezig bij de bewuste Bredase ledenvergadering. “De onderlinge verhoudingen tussen de leden van de afdeling Breda zijn zodanig slecht dat er een onhoudbare situatie is ontstaan. Dit manifesteerde zich tijdens de ledenvergadering van 22 januari van dit jaar. Om het SP partijbestuur de kans te geven zich te oriënteren op vervolgstappen, is besloten om de afdeling tijdelijk te schorsen.”

De afdeling in Breda functioneert dus niet meer zelfstandig. Maar Hoekstra vindt dat hij niets inhoudelijks hoeft te zeggen over de precieze redenen daarvoor. Dat openheid van zaken gegeven moet worden omdat het om volksvertegenwoordigers gaat, vindt hij niet. “De leden die zijn geschorst, zijn geschorst als lid van onze vereniging. Niet als volksvertegenwoordigers.”

Ingrijpen

De SP hoopt de schorsing zo snel mogelijk weer op te kunnen heffen: “Ik heb helaas even moet ingrijpen woensdag. Zodra mensen weer op een normale en volwassen manier met elkaar kunnen omgaan, wordt die schorsing opgeheven.” Een interne commissie van de SP moet ondertussen uitzoeken wat er precies is gebeurd tussen de Bredase partijleden onderling. SP-coryfee Emile Roemer zou daar de voorzitter van zijn. Goede keuze, vindt Tweede Kamerlid Van Nispen: “Dan komt het helemaal goed, dat weet je!”

Ondertussen haalt Hoekstra zijn laatste voorbereide statement van stal: “Ons doel is om te zorgen dat de inwoners en SP-leden van Breda snel weer kunnen rekenen op een SP-afdeling die zich volledig kan richten op haar doel om Breda en de rest van de wereld socialer en rechtvaardiger te maken.”