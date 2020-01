Meisje (16) ernstig gewond na aanrijding in Budel

Slachtoffer in sloot beland bij aanrijding in Budel (foto: Harm van Leuken/SQ Vision)

Een meisje is maandagavond ernstig gewond geraakt toen ze werd geschept door een bedrijfsbusje in Budel. De bestuurder heeft haar waarschijnlijk over het hoofd gezien. Het meisje liep met een vriend van Budel-Schoot richting Budel.

Het ongeluk gebeurde op de Klein Schoterstraat. De weg is donker en loopt tussen weilanden door. Door de klap kwam het meisje meters verderop in de sloot langs de kant van de weg terecht.

Een traumahelikopter verleende hulp, net als de brandweer en twee ambulances. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ook een vriend die bij haar was, is met een ambulance meegenomen voor onderzoek. De bestuurder van de bus raakte niet gewond, hij is wel hevig geschrokken.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.