Drie auto's uitgebrand in Breda, een week eerder ook al raak op dezelfde plek

Autobrand aan de Galderseweg in Breda (foto: Perry Roovers/SQ Vision)

Drie auto's zijn in vlammen opgegaan in Breda maandagavond. Dat gebeurde op de Galderseweg. De brandweer was snel ter plaatse om te blussen, maar de auto's waren niet meer te redden.

De auto's stonden op het parkeerterrein van Visio De Blauwe Kamer. Een medewerker rook een brandlucht en ontdekte buiten de brandende wagens. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Vorige week was er op precies dezelfde plek ook al een autobrand. Het is op dit moment niet duidelijk of die branden met elkaar verband houden.