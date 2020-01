Internationaal gezochte Pool opgepakt die nog vijf jaar de cel in moet

Een Poolse (32) man die nog bijna vijf jaar celstraf moet uitzitten, is maandag opgepakt in Waalwijk. Dat meldt de politie dinsdagochtend. De man had harddrugs bij zich.

Tegen de man liep een Europees aanhoudingsbevel. Bij een controle in Waalwijk viel hij door de mand. Hij legitimeerde zich met een gestolen identiteitskaart. Op het bureau konden agenten zijn ware identiteit achterhalen.



De man moet zijn celstraf uitzitten in zijn thuisland Polen. Volgens de politie is dit al de derde persoon in korte tijd die wordt overgeleverd. Eerdere aangehouden personen moesten nog 4 en 11 jaar zitten.