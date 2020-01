Carnavalskraker 'Effe Trekke' kan echt niet/wel, *streep door wat niet van toepassing is

Het nieuwe carnavalslied 'Effe Trekken en dan gaat ie in je mond' is voor velen prima te doen. Maar er zijn er ook voor wie het veel te ordinair klinkt. Meerdere experts, zoals Rob van de Laar van de Brabantse Carnavalsfederatie, gaven maandag hun mening al. Dat betekent dat we nog één mening missen. En dat is die van jullie. We vroegen via Facebook wat jullie, de carnavalsvierders, er nou eigenlijk van vinden.

We kunnen wel stellen dat jullie meningen nogal uiteen lopen. Wat de meest gehoorde mening van de voorstanders is? "Ga je druk maken om iets anders." De tegenstanders lijken zich vooral druk te maken om hun kinderen. "Wat vindt iedereen ervan dat een kind tot twaalf jaar dit hoort?" Wil jij je mening ook nog geven? Dat kan op onze Facebookpagina.

De tekst gaat verder onder de Facebookpost:

Reageerder Sjors is in ieder geval een voorstander van het lied. "Neem het allemaal niet zo serieus, maar lach er een keer om. Nog even en je mag helemaal niks meer, omdat voor elke actie wel een tegenstander is..." Sjef beaamt dit, terwijl hij 'Akketdoe' van Arie Ribbens op heeft staan. "Toch ook een dubbelzinnige tekst, maar toen hoorde je er niemand over en vond men het geweldig!"

Voor de gemiddelde tegenstander is de tekst te ordinair. "Er zit een verschil tussen schuin en schunnig", schrijft René onder onze oproep. Veul gère kan / mag. Dat is geinig. Kneu, trekken en pijpen is gewoon goedkoop. Maar het scoort bij de jeugd." Toch hoeven we ons daar niet zo druk om te maken. Althans niet volgens Silas. "Juist dubbelzinnige liedjes zoals die van Sjansjee zijn qua tekst ook geschikt voor kinderen. Die hebben namelijk de schunnige ondertoon niet door."

Middelmoot

Behalve de voor- en tegenstanders heb je ook nog de middenmoot. "Het publiek bepaalt wel of ze het mooi vinden. Een beetje het randje opzoeken doet het altijd goed", schrijft Kees. Iemand anders vult aan met: "Laat iedereen lekker maken wat ze willen: zaaleigenaar en dj laten horen wat het publiek aan kan."

