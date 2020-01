Stoffelijke resten vermiste Johan van der Heyden gevonden in speciekuip

Afgelopen donderdagmiddag vonden duikers een speciekuip met beton in het Schelde-Rijnkanaal bij Nieuw-Vossemeer. Op dat moment vermoedde de politie al dat daar de resten van de Belgische loodgieter Van Der Heyden in zaten. Na onderzoek is dit vermoeden nu dus bevestigd.

De 56-jarige Belg uit Lint werd sinds 2 juni vorig jaar vermist. Ondanks inmiddels zeven aanhoudingen in deze zaak, is nog altijd niet duidelijk wat er precies met hem gebeurd is.

'In stukken gezaagd'

Hoofdverdachte in de zaak zijn Nicky S (31) en zijn vriendin Wanda. De politie denkt dat zij Johan hebben gegijzeld in zijn eigen bestelbus. Daarin zouden ze hem naar Steenbergen hebben gereden. Op een woonwagenkamp aan de Westlandseweg zou hij vervolgens zijn vermoord, verbrand en in stukken zijn gezaagd. Al eerder werden kleine botresten gevonden in het riool bij dat woonwagenkamp.

De familie is op de hoogte gebracht van het nieuws. Het onderzoek naar de dood van de loodgieter gaat door. De eerstvolgende zitting in de Bredase rechtbank is op 15 april.