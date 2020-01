Steven Bergwijn kwam in 2011 als talent binnen bij PSV en staat nu in top drie van duurste spelers

Als jonge voetballer zette Bergwijn zijn eerste stappen op het jeugdcomplex van PSV. In 2011 maakte hij de overstap van Ajax naar de Eindhovense club. In 2014 maakte hij in het bekertoernooi zijn eerste officiële speelminuten in het eerste van PSV, als invaller tegen Almere City. Zijn debuut in de eredivisie liet nog even op zich wachten, dat was op 10 mei 2015. In alle wedstrijden die hij uiteindelijk speelde, van competitie tot Europees, kwam Bergwijn tot 31 doelpunten en 41 assists.

Grote transfersom

Bergwijn, die als PSV'er uitgroeide tot international, tekende afgelopen zomer een nieuw contract bij PSV. De buitenspeler, die ook regelmatig als spits speelde, lag nog tot medio 2023 vast. Tottenham Hotspur koopt dat contract echter af, de Engelsen betalen dertig miljoen euro exclusief bonussen. Met die transfersom is hij na Hirving Lozano en Memphis Depay de duurste PSV'er aller tijden.

PSV-watcher Job Willemse geeft aan dat de transfer voor PSV twee kanten heeft. "Je raakt één van je beste spelers kwijt, dat is nooit fijn natuurlijk. Maar een speler tegen zijn zin in bij de club houden schiet ook niet op", geeft Willemse aan. Bergwijn was dit seizoen minder belangrijk qua betrokkenheid bij doelpunten, maar nog altijd van groot belang. "Vijf doelpunten en tien assists, dat is niet verkeerd. Hij is even geblesseerd geweest en daarna heeft hij niet meer de vorm gehad die hij daarvoor en vorig seizoen had. Maar PSV gaat hem zeker missen."