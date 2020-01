Transfergedoe rond Steven Bergwijn is zoveelste brandje dit seizoen en zet PSV in lichterlaaie

Maar de transfersoap rondom Bergwijn en de roep om het opstappen van John de Jong zijn niet de enige brandjes bij PSV dit seizoen. Het rommelt van alle kanten en we zetten een aantal pijnpunten van het seizoen op een rijtje:

-PSV wordt uitgeschakeld in de Champions League-voorronde tegen FC Basel

Het begint natuurlijk al in juli. PSV heeft de gezonde ambitie om Champions League voetbal te halen, maar stuit al direct in de eerste poging op FC Basel. Persoonlijke fouten doen PSV daar de das om.

-PSV haalt versterkingen, maar topprioriteit van Mark van Bommel komt niet

Na de zomerse transferperiode kan de balans opgemaakt worden. Technisch manager John de Jong heeft onder meer met Bruma (minimaal 12,5 miljoen euro), Timo Baumgartl (10 miljoen euro) en Ritsu Doan (minimaal 7,5 miljoen euro) flink wat miljoenen uitgegeven. Maar Steven Berghuis, de topprioriteit van trainer Mark van Bommel, komt niet naar Eindhoven. En dat terwijl Berghuis zelf graag wil.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Steven Berghuis bleef bij Feyenoord en staat nu boven PSV (foto: HollandseHoogte)

-PSV verliest na de interlandbreak met 3-0 van FC Utrecht en eindigt zelfs met negen man. Achteraf gezien is dit het beginpunt van de crisis

Het gaat een periode voor de wind bij PSV. De club blijft vijftien wedstrijden op rij ongeslagen, staat bovenaan in de eredivisie en ook in de Europa League gaat het goed. Maar tijdens de uitwedstrijd bij FC Utrecht ontstaat de eerste barst.

-PSV wint zes wedstrijden op rij niet. De druk neemt toe op trainer Mark van Bommel

Na die pijnlijke nederlaag wint PSV ook niet van LASK Linz, AZ, Sparta, weer LASK Linz en Willem II. Het is op dat moment echt crisis in Eindhoven, want zes keer op rij niet winnen is natuurlijk onacceptabel bij de club die al 24 keer landskampioen werd en ook dit seizoen wilde meestrijden om de titel.

-Het hoofdpijndossier: de linksbackpositie

Tussen alle bedrijven door is er één positie binnen het veld bij PSV waar veel over te doen is. PSV heeft geen linksback die voldoet. In de zomer werden Olivier Boscagli en (de inmiddels alweer vertrokken) Toni Lato gehaald. Beide spelers zouden als linkervleugelverdediger uit de voeten kunnen, maar geen van beiden kan indruk maken op trainer Van Bommel. De oefenmeester stelt daarom als noodplan middenvelder Michal Sadílek op, al is dat ook geen onverdeeld succes.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

PSV-speler Michal Sadílek (foto: HollandseHoogte)

Er is nog altijd geen oplossing. Deze maand probeerde John de Jong tevergeefs Ricardo Rodriguez van AC Milan te halen en probeerde de technisch manager Thomas Ouwejan van AZ te huren, maar de Alkmaarse club wilde niet meewerken. Nu lijkt Bosschenaar Patrick van Aanholt het laatste doel. PSV zou volgens verschillende (Engelse) media een bod hebben gedaan op de linksachter.

-Affaire Jeroen Zoet. Van Bommel passeert de goalie, op sportieve gronden terecht, maar de communicatie daarna is schrijnend.

Een ander pijnpunt dit seizoen is de hele affaire rondom Jeroen Zoet. Van Bommel passeert de goalie voor de wedstrijd met Willem II, maar Zoet komt uiteindelijk negatief in het nieuws. De keeper mag niet op de bank plaatsnemen omdat de trainer hem wil beschermen voor de camera’s die op hem gericht zouden zijn.

-Ontslag trainer Mark van Bommel na 3-1 verlies op bezoek bij Feyenoord. Druk vanuit harde kern neemt toe op Gerbrands en met name op De Jong wegens matig aankoopbeleid

Midden december is de maat voor de directie vol. Trainer Van Bommel wordt ontslagen wegens de aanhoudende slechte resultaten. Na het ontslag komt er vooral vanuit de fanatieke aanhang van de Eindhovenaren kritiek op de directie.

Tekst gaat verder onder de tweet.

-KNVB-beker-blamage. PSV verspeelt de enige kans op een tastbare prijs en verliest bij eerste divisionist NAC kansloos met 2-0.

De rust keert tijdens de winterstop wat terug bij PSV. Met adviseur Guus Hiddink aan Fabers zijde heeft PSV het doel gesteld om minstens tweede te worden en de beker te winnen. PSV heeft al een grote achterstand opgelopen in de competitie, waarna de beker nog de enige kans lijkt op een tastbare prijs en als pluspunt zou PSV zich al direct voor de groepsfase van Europa League plaatsen. Tegen de amateurs van GVVV ging het in december al zeer moeizaam, maar afgelopen week blameert PSV zich door kansloos met 2-0 te verliezen van NAC.

-Supporters komen verhaal halen bij de hoofdingang na nieuwe domper tegen FC Twente

Tot overmaat van ramp bestormt een groepje supporters zondag de hoofdingang van het stadion van PSV, waarna ze hun woede uitten en onder meer het vertrek eisen van technisch manager John de Jong.