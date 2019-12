PSV ontslaat coach Mark van Bommel: 'Het verval is te groot en PSV-onwaardig'

Van Bommel werd in de zomer van 2018 aangesteld als opvolger van de succesvolle Phillip Cocu. In zijn eerste jaar was Van Bommel tot de winterstop zeer succesvol. Met ingang van dit jaar kwam de klad er echter in. PSV moest vorig jaar de landstitel op het nippertje aan Ajax laten.

Dit voetbalseizoen verloopt voor PSV helemaal dramatisch. PSV werd al in de voorronde van de Champions League uitgeschakeld en kwam in de Europa League niet door de poulefase heen. In de competitie heeft PSV een achterstand van tien punten opgelopen op de koplopers Ajax en AZ. Daardoor is niet alleen de landstitel uit beeld, maar ook de tweede plaats op de ranglijst. Die is goed voor een plekje in de voorronde van de lucratieve Champions League.

Pijnlijke beslissing

“Het verval is te groot en PSV-onwaardig”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands namens de clubleiding.

“De wedstrijden zijn de meetmomenten, maar het proces er omheen is ook bepalend. We monitoren dat intensief. PSV is een club waar we elkaar proberen te helpen en ondersteunen. Dat is ook in de voorbije maanden zo geweest. Het clubbelang heeft altijd voorop gestaan De evaluatie heeft uiteindelijk in deze pijnlijke beslissing geresulteerd. We hebben er met z’n allen alles aan gedaan om het tij te keren. Dat is helaas niet gelukt.”

Niet onverwacht

"Dit komt niet onverwacht", reageert clubicoon Willy van de Kerkhof. "De ploeg heeft Mark volgens mij behoorlijk in de steek gelaten. Ik had nog wel een weekje willen wachten, om de situatie aan te kijken."

Met Van Bommel stuurt PSV een echte clubman de laan uit. "Maar dat zijn sentimenten die niet meetellen in het hedendaagse voetbal", benadrukt de ex-international. "Terecht, het is een zakelijke organisatie die je goed moet leiden. Als het bestuur vindt dat het op een andere manier moet en niet meer kan met de huidige trainer, moet je een keus maken. Triest voor Mark van Bommel."

Louis van Gaal

Grote vraag is wie PSV gaat aanstellen als opvolger van Van Bommel. Van de Kerkhof weet wel wie de Eindhovense club zou moeten polsen. "Louis van Gaal." Die geniet nu echter van zijn trainerspensioen, zoals afgesproken met zijn vrouw Truus. "Nou", reageert de middenvelder van weleer, "dan bel ik Truus wel!"