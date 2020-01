Vijf mensen willen het nieuwe baasje van hangbuikzwijntje Barry worden

Vijf mensen hebben bij de Dierenbescherming aangegeven hangbuikzwijn Barry een nieuw huisje te willen geven. Het dier gaat niet zomaar naar de eerste de beste. "We willen zeker weten dat het niet een impulsief aanbod is", zegt woordvoerster Saskia Thijssen.

De vijf worden zo goed mogelijk gescreend voordat er een keuze gemaakt wordt. "Als er een match is, brengt de Dierenbescherming het oude en het nieuwe baasje met elkaar in contact. We bemiddelen als het ware", vertelt Thijssen. Wanneer het dier overgaat naar een nieuw onderkomen is nog niet helemaal bekend.

Barry moet verhuizen omdat zijn huidige baasje niet meer voor hem kan zorgen. Zolang er geen echte match is, woont Barry nog 'thuis'.

Er waren wel wat eisen voor de nieuwe eigenaar. Zo moet er voor Barry schoon drinkwater, goed voer en een ruim binnen- en buitenverblijf zijn.