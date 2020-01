Veel vertraging na ongeluk op A58 bij Ulvenhout, auto slaat over de kop

Automobilisten hebben last van ruim een uur vertraging na een ongeval met vier auto's bij Ulvenhout. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid.

Bij het ongeluk knalden vier auto's op elkaar in een kop-staartbotsing. Eén kwam daarbij op zijn kop in de berm terecht. Wonder boven wonder raakten slechts twee mensen lichtgewond.

De auto's moeten worden weg getakeld. Het duurt waarschijnlijk nog even voor de weg weer vrij is.