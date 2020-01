Bestuurder en bijrijder wisselen van plek tijdens het rijden terwijl ze een politieauto volgen

Het is niet zo'n slimme actie: als bestuurder en bijrijder van plek wisselen tíjdens het rijden. Nog minder slim is het om dat te doen terwijl je achter een politieauto rijdt, die je al een volgteken heeft gegeven.

Toch gebeurde het in Oud-Gastel. Het verkeersteam van de politie Zeeland-West-Brabant deelde dinsdagavond een opmerkelijk filmpje waarin is te zien hoe de auto al slingerend achter de politieauto aan rijdt.

Een "bestuurderswissel" . Tijdens de staandehouding van dit voertuig zagen wij dat er een andere bestuurder achter het stuur zat dan toen wij het voertuig inhaalde. Dat verklaard het gevaarlijk slingeren van het voertuig na het geven van het volgteken.

Reden van staandehouding: Het zeer asosiaal kleven achter een lesauto op de snelweg.

De originele bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

Agenten wilden de bestuurder van de auto aanhouden, omdat hij bij een lesauto aan het bumperkleven was. Aanvankelijk was het voor de agenten niet direct duidelijk waarom de wagen zo begon te slingeren. Pas toen de auto stilstond, zagen agenten dat de twee inzittenden van plek hadden gewisseld. De oorspronkelijk bestuurder bleek namelijk niet in het bezit van een rijbewijs.

Tegen allebei de bestuurders is een proces verbaal opgemaakt voor gevaarlijk rijgedrag.