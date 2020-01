Een autorit van 30 minuten duurt in Eindhoven 7 minuten langer en in de spits zelfs 13

De meeste verkeersopstoppingen in Brabant zijn in en rondom Eindhoven (foto: Omroep Brabant)

EINDHOVEN -

De meeste verkeersopstoppingen in Brabant zijn in en rondom Eindhoven. Automobilisten rondom Eindhoven doen in 2019 gemiddeld bijna zeven minuten langer over een ritje dat maar een half uur hoeft te duren. Ook Breda, Tilburg en Den Bosch zijn vertegenwoordigd in de landelijke lijst steden met meeste verkeersvertraging.