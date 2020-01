Gloednieuw zwemparadijs van 27 miljoen euro in Berghem: Golfbad Oss verhuist

Het stokoude zwembad in Oss is namelijk al jaren aan vervanging toe. Na onderzoek bleek dat nieuwbouw op een andere locatie op termijn goedkoper is. Het nieuwe bad komt aan de rand van Berghem, tussen de N329 en het complex van voetbalclub Berghem Sport.

Schetsen

Het is nog onduidelijk hoe het bad eruit gaat zien en of en wat voor glijbanen er bijvoorbeeld komen. Zwemmers moeten nog even geduld hebben. De eerste schetsen worden pas eind 2021 gemaakt. Het is de bedoeling dat de bouw van het nieuwe bad uiterlijk op 1 januari 2023 start.